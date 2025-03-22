Минобороны отчиталось об уничтожении 47 дронов над Россией за ночь
В ночь на 22 марта силы ПВО сбили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
Из них 12 военные уничтожили над Воронежской областью, 11 — Белгородской, шесть — Ростовской, четыре — Волгоградской, три — Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями.
Еще семь дронов перехватили над Черным морем и один — над Азовским.
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