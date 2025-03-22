В Ростове-на-Дону два человека пострадали из-за врезавшегося в ЖК дрона
В Ростове-на-Дону при атаке дрона пострадали два человека, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его информации, беспилотник взорвался на уровне 17 этажа многоквартирного дома по адресу ул. Горсоветская, 49/1 на в Пролетарском районе города. Погибших нет.
Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести, у них резаные раны. «Медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте», — добавил губернатор.
Силы ПВО уничтожили дроны также в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Этой ночью атаку беспилотников отражают и в Воронежской области.
В прошлый раз над Ростовской областью сбили беспилотники в ночь на 21 марта. По данным Минобороны, было уничтожено четыре БПЛА. Губернатор сообщил, что обошлось без пострадавших, вазрушений также не было.
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