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Военная операция на Украине ,  
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В Ростове-на-Дону два человека пострадали из-за врезавшегося в ЖК дрона

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Военная операция на Украине

В Ростове-на-Дону при атаке дрона пострадали два человека, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его информации, беспилотник взорвался на уровне 17 этажа многоквартирного дома по адресу ул. Горсоветская, 49/1 на в Пролетарском районе города. Погибших нет.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести, у них резаные раны. «Медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте», — добавил губернатор.

Силы ПВО уничтожили дроны также в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Этой ночью атаку беспилотников отражают и в Воронежской области.

Над Воронежской областью сбили несколько дронов
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В прошлый раз над Ростовской областью сбили беспилотники в ночь на 21 марта. По данным Минобороны, было уничтожено четыре БПЛА. Губернатор сообщил, что обошлось без пострадавших, вазрушений также не было. 

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Теги
дроны беспилотники Ростовская область Военная операция на Украине Юрий Слюсарь пострадавшие Ростов-на-Дону
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В Ростовской области ночью сбили БПЛА
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В Ростовской области отразили атаку БПЛА
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