МВД рассказало о продаже лекарств мошенниками по «льготным» ценам
МВД призвало пенсионеров не верить незнакомцам, продающим лекарства по «льготным» ценам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.
Таким образом действуют мошенники, а пожилые люди рискуют получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе, пояснили правоохранители.
17 марта МВД предупредило о схеме мошенничества с перерасчетом квартплаты. По информации ведомства, злоумышленники звонят жильцам от лица сотрудников управляющей компании и выманивают у них персональные данные под предлогом перерасчета.
Эта схема также направлена на пенсионеров, отметили в министерстве.
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