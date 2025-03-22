МВД рассказало о продаже лекарств мошенниками по «льготным» ценам

Как защититься от мошенников

МВД призвало пенсионеров не верить незнакомцам, продающим лекарства по «льготным» ценам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Таким образом действуют мошенники, а пожилые люди рискуют получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе, пояснили правоохранители.

17 марта МВД предупредило о схеме мошенничества с перерасчетом квартплаты. По информации ведомства, злоумышленники звонят жильцам от лица сотрудников управляющей компании и выманивают у них персональные данные под предлогом перерасчета.

Эта схема также направлена на пенсионеров, отметили в министерстве.