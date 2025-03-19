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Как защититься от мошенников ,  
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Госдума в первом чтении приняла проект о борьбе с телефонными мошенниками

Госдума одобрила маркировку звонков в рамка борьбы с мошенниками
Сюжет
Как защититься от мошенников
Сюжет
Новые законы в России

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об обязательной маркировке звонков с отображением наименования организации, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект в общей сложности объединил около 30 мер борьбы с мошенниками. Помимо маркировки звонков среди них:

  • запрет сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры;
  • создание информационной антифрод-платформы, на которой будут храниться образцы голосов злоумышленников;
  • запрет на передачу сим-карт третьим лицам;
  • запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без личного присутствия и другие.

Дума до конца марта рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство внесло в Госдуму законопроект в феврале 2025 года.

По словам статс-секретаря — замглавы Минцифры Ивана Лебедева, в рамках закона не предусматривается тотальная запись голосов, «чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко журналистам уточнили, что россияне получат доступ к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта. Во время входящего звонка сервис обратится к базе с образцами голосов мошенников и, если голос собеседника совпадет с одним из них, предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов. «Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека», — приводит «РИА Новости» слова Григоренко.

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Госдума мошенничество законопроект
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