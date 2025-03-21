Трамп уклончиво ответил на вопрос о новых санкциях против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России.
«Ну они воюют друг против друга. Мы добились прекращения огня во многих районах, и пока все это соблюдается очень хорошо», — заявил Трамп.
До этого 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также не стала отвечать на вопрос о том, есть ли у администрации Трампа план по введению санкций против России.
Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, которые покинули рынок в 2022 году, и снятии санкций начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в феврале, а также телефонных разговоров Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в феврале и марте.
Однако Путин считает, что, даже если Запад ослабит санкции, найдется другой способ «вставить палки в колеса». На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, добавил глава государства.
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