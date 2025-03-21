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Война санкций ,  
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США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash

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Война санкций
Минфин отменил санкции после того, как американский суд в ноябре признал их незаконными и установил превышение полномочий OFAC. Ведомство в заявлении заявило о беспокойстве случаями отмывания средств в пользу КНДР
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

США исключили из санкционного списка криптосервис Tornado Cash, сообщается на сайте американского Минфина. Сервис попал под американские санкции в августе 2022 года.

Один из основателей сервиса россиянин Роман Семенов остался в санкционном списке. США обвиняли его в создании схемы, которая позволяла мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты.

В ведомстве подчеркнули, что США по-прежнему обеспокоены случаями отмывания средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства ее лидера Ким Чен Ына. Минфин заявил о намерении внимательно отслеживать подобные транзакции.

«Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов», — сказано в заявлении.

В конце ноября 2024 года суд в США признал незаконными санкции против Tornado Cash. Коллегия судей постановила, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) превысило свои полномочия, наложив санкции на смарт-контракты криптомиксера.

Криптовалютный миксер — это сервис, позволяющий разбить перевод в криптовалюте на множество транзакций между разными кошельками, чтобы предотвратить точное отслеживание. Миксер берет комиссию с внесенной криптовалюты, а после смешивания отправляет ту на другой адрес кошелька, принадлежащий клиенту. Подобными сервисами пользуются не только преступники, но и те, кто стремится к конфиденциальности. При этом переводы с кошельков миксеров, как правило, маркируются криптобиржами как подозрительные.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

OFAC внесло Tornado Cash в черный список за содействие в отмывании незаконных доходов на $7 млрд. Несколько недель спустя шесть пользователей Tornado Cash во главе с Джозефом Ван Луном, в том числе представители биржи Coinbase, подали в суд на Министерство финансов, утверждая, что включение 44 адресов смарт-контрактов Tornado Cash в список лиц, в отношении которых применяются санкции, «не соответствует закону».

Почти год спустя, летом 2023 года, Федеральный суд США встал на сторону американского Минфина, отклонив ходатайство истцов. Это постановление было обжаловано, в ноябре вышестоящая инстанция удовлетворила требования истцов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
санкции криптовалюта снятие санкций
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