Двое пожарных пострадали при взрыве на нефтебазе в Краснодарском крае
Двое пожарных пострадали при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая загорелась после атаки украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.
Во время тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошли взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. На месте им оперативно оказали первую помощь, а затем доставили в больницу. У пострадавших диагностировали легкие ожоги и отравление продуктами горения. Их жизни ничто не угрожает.
По данным оперштаба, огонь также распространился на второй резервуар. Огнем охвачены запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и часть горящих нефтепродуктов, которые в результате взрыва выбросило за границы резервуаров. Общая площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.
Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта 2025 года. После падения обломков дронов загорелся трубопровод между резервуарами с нефтепродуктами. Работа предприятия была приостановлена.
По данным пресс-службы министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, один резервуар нефтебазы полностью выгорел.
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