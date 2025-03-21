Двое пожарных пострадали при взрыве на нефтебазе в Краснодарском крае

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Двое пожарных пострадали при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая загорелась после атаки украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.

Во время тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошли взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. На месте им оперативно оказали первую помощь, а затем доставили в больницу. У пострадавших диагностировали легкие ожоги и отравление продуктами горения. Их жизни ничто не угрожает.

По данным оперштаба, огонь также распространился на второй резервуар. Огнем охвачены запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и часть горящих нефтепродуктов, которые в результате взрыва выбросило за границы резервуаров. Общая площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта 2025 года. После падения обломков дронов загорелся трубопровод между резервуарами с нефтепродуктами. Работа предприятия была приостановлена.

По данным пресс-службы министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, один резервуар нефтебазы полностью выгорел.