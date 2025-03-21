Reuters узнал о сокращениях в отделе ФБР по борьбе с терроризмом в США

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Федеральное бюро расследований (ФБР) сократило штат подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, руководство спецслужбы недавно перевело около 16 сотрудников отдела, занимающегося сбором информации о внутренних угрозах, в другие подразделения. Руководство ФБР также обсуждало полное расформирование подразделения, хотя окончательное решение еще не принято, отметил один из источников агентства.

Два источника добавили, что ФБР также перестало присваивать расследованиям, связанным с внутренним терроризмом, кодовые названия, которые были важным инструментом, помогавшим бюро выявлять тенденции и отслеживать соответствующие расследования по всей стране.

По мнению источников, эти изменения снизят способность ФБР отслеживать угрозы, исходящие от сторонников «превосходства белой расы», и затруднят работу правоохранительных органов по «предотвращению заговоров».

Ранее по распоряжению Минюста около 5 тыс. сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Группа агентов спецслужбы подала в суд на ведомство в попытке помешать администрации Дональда Трампа раскрыть личности сотрудников, которые участвовали в расследовании штурма. По мнению критиков республиканца, он проводит в ФБР чистку.

Reuters отметил, что сокращение произошло после заявления администрации Трампа, что нападения на дилерские центры Tesla и зарядные станции будут рассматриваться как внутренний терроризм.

Речь идет о протестах Tesla Takedown, направленных на то, чтобы выразить недовольство ролью генерального директора компании, куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в масштабных сокращениях штата федеральных служащих.