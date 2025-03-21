Reuters узнал о сокращениях в отделе ФБР по борьбе с терроризмом в США
Федеральное бюро расследований (ФБР) сократило штат подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, руководство спецслужбы недавно перевело около 16 сотрудников отдела, занимающегося сбором информации о внутренних угрозах, в другие подразделения. Руководство ФБР также обсуждало полное расформирование подразделения, хотя окончательное решение еще не принято, отметил один из источников агентства.
Два источника добавили, что ФБР также перестало присваивать расследованиям, связанным с внутренним терроризмом, кодовые названия, которые были важным инструментом, помогавшим бюро выявлять тенденции и отслеживать соответствующие расследования по всей стране.
По мнению источников, эти изменения снизят способность ФБР отслеживать угрозы, исходящие от сторонников «превосходства белой расы», и затруднят работу правоохранительных органов по «предотвращению заговоров».
Ранее по распоряжению Минюста около 5 тыс. сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Группа агентов спецслужбы подала в суд на ведомство в попытке помешать администрации Дональда Трампа раскрыть личности сотрудников, которые участвовали в расследовании штурма. По мнению критиков республиканца, он проводит в ФБР чистку.
Reuters отметил, что сокращение произошло после заявления администрации Трампа, что нападения на дилерские центры Tesla и зарядные станции будут рассматриваться как внутренний терроризм.
Речь идет о протестах Tesla Takedown, направленных на то, чтобы выразить недовольство ролью генерального директора компании, куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в масштабных сокращениях штата федеральных служащих.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов