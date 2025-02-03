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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Агентов ФБР обязали раскрыть свою роль в расследовании штурма Капитолия

Reuters: агентов ФБР обязали раскрыть свою роль в расследовании штурма Капитолия
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Тысячам агентов раздали анкеты с вопросами об их участии в расследовании штурма Капитолия. Критики Трампа уверены, что его команда проводит чистки в ФБР и Минюсте
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщают Reuters и AP.

В этот день толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Во время или сразу после этого события погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.

Тысячи агентов получили анкеты, в которых нужно указать свою должность, описать обязанности, а также рассказать, как именно они участвовали в расследовании — например, проводили обыски и допросы и давали показания в суде. «Я знаю, что у меня и других сотрудников, получивших эту анкету, есть опасения и много вопросов, я усердно работаю, чтобы получить на них ответы», — цитирует Reuters электронное письмо помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Чада Ярбро.

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Фото:Mark Wilson / Getty Images

Опрос проводится в соответствии с директивой исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Эмиля Бове. На прошлой неделе он потребовал список всех сотрудников, которые работали над делами 6 января. По его словам, чиновники Минюста затем проведут «проверку, чтобы определить, необходимы ли какие-либо дополнительные кадровые действия». До прихода в администрацию Бове был адвокатом Трампа, против которого, помимо дела о вмешательстве в избирательный процесс, было открыто еще несколько расследований (часть впоследствии прекратили, а по другому вынесли приговор, предполагающий безусловное освобождение от тюремного заключения, штрафа или условного срока).

На прошлой неделе Бове уволил более десятка сотрудников прокуратуры, которые работали над расследованиями бывшего спецпрокурора Джека Смита в отношении предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащего обращения с секретными документами.

Демократы и другие критики Трампа уверены, что команда президента проводит чистку в Минюсте и ФБР. Юрист Марк Зейд, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, заявил, что действия Бове нарушают права агентов. В частности, отметил он, если информация о сотрудниках будет обнародована, это может поставить под угрозу их безопасность.

Исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрисколл отказался содействовать увольнению агентов, участвовавших в делах 6 января. Сейчас сенат рассматривает предложенную Трампом кандидатуру Кэша Пателя на пост главы бюро. Он заверял, что под его руководством ведомство сохранит независимость от Белого дома и не будет заниматься преследованием оппонентов президента.

Одним из первых действий, которые Трамп предпринял после возвращения в Белый дом, стало помилование около 1,6 тыс. участников штурма Капитолия.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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