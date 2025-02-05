Агенты ФБР подали в суд на Минюст США из-за дел против Трампа

Минюст потребовал предоставить данные о тысячах сотрудников ФБР, которые занимались расследованием штурма Капитолия и другими делами, связанными с Трампом. Истцы считают, что это ставит под угрозу безопасность агентов и их семей

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Группа агентов ФБР подала в суд на Министерство юстиции США в попытке помешать администрации Дональда Трампа раскрыть личности сотрудников, которые участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и других дел, связанных с президентом, сообщает The Washington Post.

Иски поступили в Окружной суд США по округу Колумбия после того, как исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрисколл сообщил, что выполнил распоряжение временного руководства Минюста передать им сведения примерно о 5 тыс. сотрудников. Как пишет CNN со ссылкой на источники, они включают номера удостоверений личности агентов, должности и их роль в расследованиях, но не их имена.

«Сам факт составления списков лиц, работавших над вопросами, которые расстроили Дональда Трампа, направлен на запугивание агентов ФБР и другого персонала, а также на то, чтобы отбить у них охоту сообщать о любых будущих должностных преступлениях со стороны Трампа и его агентов», — говорится в заявлении.

Истцы считают, что требование Минюста нарушает Конституцию и законы о конфиденциальности; они заявляют, что если администрация раскроет их личности, это поставит под угрозу безопасность не только агентов, но и их семьи.

Иски были поданы за несколько часов до того, как сенат утвердил предложенную Трампом кандидатуру Пэм Бонди на пост главы Минюста и генпрокурора. На слушаниях она заверяла, что не будет применять каких-либо санкций против сотрудников Министерства только потому, что им поручили заниматься делами, связанными с Трампом. Аналогичное обещание делал и Кэш Патель, которого Трамп предложил назначить директором ФБР.

Тем не менее, критики Трампа уверены, что команда президента проводит чистку в этих двух ведомствах.