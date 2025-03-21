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Набиуллина рассказала о нормальном отношении к шуткам и мемам о себе

Набиуллина рассказала о нормальном отношении к шуткам и мемам о себе
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Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина нормально относится к шуткам и мемам о своей работе. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — ответила Набиуллина на вопрос журналиста.

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21 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 21% годовых. По словам Набиуллиной, сегодня банку нужна пауза, чтобы «убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции».

Это решение регулятора ранее предсказали все 30 участников консенсус-прогноза РБК за неделю до заседания Банка России. Российская экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний, считает Набиуллина.

До этого регулятор сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024 года и феврале 2025 года. Сейчас вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, считает Набиуллина и называет снижение темпов роста цен в России результатом жесткой денежно-кредитной политики регулятора.

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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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