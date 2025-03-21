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Военная операция на Украине ,  
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Партия Порошенко потребовала срочной встречи с Зеленским

Партия Порошенко потребовала срочной встречи с Зеленским по вопросу АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Petr David Josek / AP / TACC)

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от Владимира Зеленского срочной встречи с лидерами парламентских фракций по поводу сообщений о возможной передаче украинских АЭС под контроль США. Об этом заявила председатель фракции партии в Верховной раде Ирина Геращенко.

«Европейская солидарность» требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел Сибиги о ходе переговоров», — сказала Геращенко.

О том, что Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу украинские атомные электростанции, заявил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это — безумие», — заявил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что в состоявшемся накануне телефонном разговоре с Трампом обсуждал судьбу одной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Передача под управление США украинских атомных электростанций не обсуждалась, добавил он. ЗАЭС находится под российским контролем, она передана в федеральную собственность.

В Белом доме после беседы украинского президента с республиканцем сообщили, что Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что владение США этими станциями «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

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Военная операция на Украине Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп США АЭС Ирина Геращенко
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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