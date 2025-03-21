Партия Порошенко потребовала срочной встречи с Зеленским

Петр Порошенко (Фото: Petr David Josek / AP / TACC)

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от Владимира Зеленского срочной встречи с лидерами парламентских фракций по поводу сообщений о возможной передаче украинских АЭС под контроль США. Об этом заявила председатель фракции партии в Верховной раде Ирина Геращенко.



«Европейская солидарность» требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел Сибиги о ходе переговоров», — сказала Геращенко.

О том, что Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу украинские атомные электростанции, заявил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это — безумие», — заявил он.



Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что в состоявшемся накануне телефонном разговоре с Трампом обсуждал судьбу одной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Передача под управление США украинских атомных электростанций не обсуждалась, добавил он. ЗАЭС находится под российским контролем, она передана в федеральную собственность.



В Белом доме после беседы украинского президента с республиканцем сообщили, что Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что владение США этими станциями «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».