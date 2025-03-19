Медведев заявил о недоверии Киеву в переговорах о прекращении огня

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Киеву нельзя доверять в вопросе договоренностей о прекращении огня, важную роль в этом процессе должны сыграть США. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Да, верить нельзя в этом смысле», — сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ключевое значение имеет работа, которую должны провести Соединенные Штаты.

«Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что посредническая миссия Вашингтона заключается в разъяснении украинской стороне сути договоренностей с Москвой.

Президент России Владимир Путин 18 марта после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда поддерживал прекращение атак по энергетическим объектам. Он сообщил, что Украина представит официальный ответ после получения деталей договоренностей от США.

На следующий день, 19 марта, на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар после падения обломков украинских беспилотников.