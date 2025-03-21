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Политика ,  
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Маск назвал The New York Times «чистой пропагандой»

Илон Маск назвал газету The New York Times «чистой пропагандой»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал газету The New York Times (NYT) «чистой пропагандой» после того, как издание написало о секретном брифинге, который должно провести для Маска Министерство обороны США. Об этом он написал в соцсети X.

«The New York Times» — это чистая пропаганда. Кроме того, я с нетерпением жду судебного преследования работников Пентагона, которые злонамеренно сливают ложную информацию NYT. Они будут найдены», — написал Маск.

Ранее 21 марта The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщили, что Пентагон проинформирует Маска о секретном плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем.

Один из собеседников NYT уточнил, что Пентагон проведет брифинг, посвященный Китаю; еще один подтвердил участие в нем Маска. Дополнительных подробностей они не привели.


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По словам официальных лиц, военный план содержит секретные сведения, «начиная с признаков и предупреждений об угрозе со стороны Китая и заканчивая разными вариантами китайских целей и сроков для нанесения ударов».

В Белом доме не ответили NYT на запрос о комментарии. Глава Пентагона Пит Хегсет написал на своей странице в X (Twitter): «Это НЕ встреча, посвященная «совершенно секретным китайским военным планам». Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству. Будет здорово!»

SpaceX уже получила от Пентагона и спецслужб «миллиарды долларов» за помощь в создании спутников для противодействия угрозам со стороны Китая, подчеркивает NYT. Компания запускает большинство из них с помощью своих ракет Falcon 9 с военных баз во Флориде и Калифорнии. Вместе с тем Маск «не входит в военную иерархию», заключает NYT.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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