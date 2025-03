NYT узнала о брифинге для Маска о планах США на случай войны с Китаем

Маск получит доступ к секретному военному плану Пентагона на случай войны с Китаем, сообщили источники NYT и WP. Трамп и Хегсет опровергли эти сведения

В пятницу, 21 марта, Пентагон должен проинформировать основателя SpaceX Илона Маска о секретном плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем, пишут The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.

Третий собеседник NYT уточнил, что Пентагон проведет брифинг, посвященный Китаю; еще один подтвердил участие в нем Маска. Дополнительных подробностей они не привели. Как уточняет WSJ, предприниматель получит «доступ к одному из самых тщательно охраняемых оперативных планов Пентагона».

По словам официальных лиц, военный план содержит секретные сведения, «начиная с признаков и предупреждений об угрозе со стороны Китая и заканчивая разными вариантами китайских целей и сроков для нанесения ударов».

Президент США Дональд Трамп опроверг сведения об обсуждении военных планов. «Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — написал он на своей странице в Truth Social.

В Белом доме не ответили NYT на запрос о комментарии. Глава Пентагона Пит Хегсет написал на своей странице в X (Twitter): «Это НЕ встреча, посвященная «совершенно секретным китайским военным планам». Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству. Будет здорово!»

SpaceX уже получила от Пентагона и спецслужб «миллиарды долларов» за помощь в создании спутников для противодействия угрозам со стороны Китая, подчеркивает NYT. Компания запускает большинство из них с помощью своих ракет Falcon 9 с военных баз во Флориде и Калифорнии. Вместе с тем у Маска «широкие финансовые интересы» в Китае, пишет издание. У предпринимателя есть доступ к секретной информации, расширение которого означало бы дополнительные полномочия на постах советника Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE). Вместе с тем Маск «не входит в военную иерархию», заключает NYT.