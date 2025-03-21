NYT узнала о брифинге для Маска о планах США на случай войны с Китаем
В пятницу, 21 марта, Пентагон должен проинформировать основателя SpaceX Илона Маска о секретном плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем, пишут The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.
Третий собеседник NYT уточнил, что Пентагон проведет брифинг, посвященный Китаю; еще один подтвердил участие в нем Маска. Дополнительных подробностей они не привели. Как уточняет WSJ, предприниматель получит «доступ к одному из самых тщательно охраняемых оперативных планов Пентагона».
По словам официальных лиц, военный план содержит секретные сведения, «начиная с признаков и предупреждений об угрозе со стороны Китая и заканчивая разными вариантами китайских целей и сроков для нанесения ударов».
Президент США Дональд Трамп опроверг сведения об обсуждении военных планов. «Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — написал он на своей странице в Truth Social.
В Белом доме не ответили NYT на запрос о комментарии. Глава Пентагона Пит Хегсет написал на своей странице в X (Twitter): «Это НЕ встреча, посвященная «совершенно секретным китайским военным планам». Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству. Будет здорово!»
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