Трамп провел закрытый ужин за $1 млн с Маском в резиденции Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде закрытый ужин вместе с миллиардером Илоном Маском, за который гостям предлагалось заплатить $1 млн, сообщил Wired.
В распоряжении издания оказались многочисленные фотографии и видео, на которых был запечатлен ужин. По данным Wired, Маск посетил ужин с женщиной, в которой можно было узнать Шивон Зилис, с 2016 по 2023 год входившей в состав директоров компании OpenAI. Также она является матерью четырех детей Маска.
Маск сидел за столом рядом с Трампом, отметил Wired.
По данным издания, мероприятие не значилось в официальном графике президента США, в отличие от аналогичной встречи 1 марта. Участие в том ужине также стоило $1 млн. Wired также сообщал о том, что бизнесмены могут договориться о личной встрече с Трампом в Мар-а-Лаго за $5 млн.
Маск занимает пост главы Департамента государственной эффективности (DOGE). С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе. Также США резко сократили помощь другим странам.
Газета The New York Times 12 марта сообщила, что Маск вложит $100 млн в подконтрольную Трампу политическую организацию. В число таких групп входят Make America Great Again Inc. и Securing American Greatness, основанные близкими союзниками Трампа.
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