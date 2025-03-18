 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп провел закрытый ужин за $1 млн с Маском в резиденции Мар-а-Лаго

Мар-а-Лаго
Мар-а-Лаго (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде закрытый ужин вместе с миллиардером Илоном Маском, за который гостям предлагалось заплатить $1 млн, сообщил Wired.

В распоряжении издания оказались многочисленные фотографии и видео, на которых был запечатлен ужин. По данным Wired, Маск посетил ужин с женщиной, в которой можно было узнать Шивон Зилис, с 2016 по 2023 год входившей в состав директоров компании OpenAI. Также она является матерью четырех детей Маска.


Глава РФПИ назвал Илона Маска «уникальным» и анонсировал встречу с ним
Экономика
Илон Маск

Маск сидел за столом рядом с Трампом, отметил Wired.

По данным издания, мероприятие не значилось в официальном графике президента США, в отличие от аналогичной встречи 1 марта. Участие в том ужине также стоило $1 млн. Wired также сообщал о том, что бизнесмены могут договориться о личной встрече с Трампом в Мар-а-Лаго за $5 млн.

Маск занимает пост главы Департамента государственной эффективности (DOGE). С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе. Также США резко сократили помощь другим странам.

Газета The New York Times 12 марта сообщила, что Маск вложит $100 млн в подконтрольную Трампу политическую организацию. В число таких групп входят Make America Great Again Inc. и Securing American Greatness, основанные близкими союзниками Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Илон Маск США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Департамент Маска нашел 3,2 млн умерших в базе Службы соцобеспечения
Политика
Фотографы засняли Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолет
Политика
Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Творческий путь Бедроса Киркорова. ВидеоОбщество, 17:27
Путин выразил недоумение, почему «семерка» считается «большой»Политика, 17:25
В Сумской области объявили эвакуацию еще в 14 населенных пунктахПолитика, 17:21
В Bernstein спрогнозировали рост акций Coinbase на 60%. Что к этому ведетКрипто, 17:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Кержаков нанесет первый удар в матче сборной России с ГренадойСпорт, 17:15
В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантинОбщество, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киркоров заявил, что он больше не ребенок после смерти отцаОбщество, 17:13
«Телеграф» узнал реакцию Киева на сообщения о передаче порта ОдессаПолитика, 17:09
Украинская теннисистка рассказала о сексуальных домогательствах тренераСпорт, 17:06
«Все сигнализирует о медвежьем рынке». Эксперты о перспективах биткоинаКрипто, 17:05
Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер ЗапорожьяПолитика, 17:05
Пропадают автовозы: «Лиса рулит» — о новых схемах обмана покупателейАвто, 17:03
«МегаФон» заявил о росте спроса на отдых на фоне укрепления рубляПресс-релиз, 16:58