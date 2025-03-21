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Политика ,  
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Посол подтвердил участие президента Индонезии в ПМЭФ-2025

Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает «РИА Новости».

«Подтверждаем, как на днях уже заявлял министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, приезд президента Республики Индонезии Прабово Субианто в Россию и его участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Толченов.

Он добавил, что Субианто на форуме может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Прабово Субианто вступил в должность президента Индонезии в октябре 2024 года. В июле 2024 года его принял в Кремле президент России Владимир Путин.

В декабре 2024 года Субианто получил приглашение на парад Победы 9 мая.


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Фото:Mario Tama / Getty Images

В 2025 году ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

По словам советника президента России Антона Кобякова, ПМЭФ-2025 пройдет в условиях серьезных вызовов для мировой экономики, включая цифровизацию и борьбу с климатическими изменениями. Советник президента подчеркнул, что мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения этих тем и выработки практических решений.

В форуме в 2024 году приняли участие 21,8 тыс. человек из 139 стран. На полях ПМЭФ-2024 стороны заключили более 1 тыс. соглашений на сумму свыше 6,4 трлн руб.

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ПМЭФ Санкт-Петербург Россия Индонезия приглашение Прабово Субианто
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