Путин принял в Кремле избранного президента Индонезии

Российский президент Владимир Путин и избранный президент Индонезии, министр обороны страны Прабово Субианто встретились в Кремле для переговоров, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что у России и Индонезии сложились «добрые» отношения. При этом взаимодействие двух стран развивается по всем направлениям, это касается сфер политики, экономики и безопасности, подчеркнул российский лидер.

Так, в 2023 году товарооборот России и Индонезии вырос на 42%, а в этом году растет «еще большими темпами», уточнил он. Президент также подчеркнул, что страны сотрудничают в борьбе с террористической угрозой.

Субианто прибыл в Москву 31 июля. По словам индонезийского посла в Москве Жосе Тавареша, он планирует также встретиться с главой Минобороны России Андреем Белоусовым.