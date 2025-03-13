Президент Индонезии припугнул коррупционеров тюрьмой на далеком острове
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о намерении построить тюрьму для коррупционеров на отдаленном острове, передает местное агентство Antara.
«Я также выделю средства на строительство тюрьмы в отдаленном месте, откуда коррупционерам будет невозможно сбежать», — сказал он, выступая в Министерстве начального и среднего образования страны.
Субианто отметил, что «не отступит в битве с коррупционерами». «Они должны знать, что я готов умереть за эту страну и это государство. Я не боюсь мафии, потому что на моей стороне начальник полиции, военачальник и учителя», — добавил президент.
Субианто неоднократно заявлял о намерении бороться с коррупцией в Индонезии и отмечал ее «тревожный» уровень в стране. Так, в феврале в качестве одной из мер по борьбе с коррупцией в государственных учреждениях он назвал сокращение бюджета.
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