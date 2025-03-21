СК заявил о попытке Украины совершить акт ядерного терроризма

Курская АЭС (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Следственный комитет (СК) зафиксировал попытку Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС), сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель комитета Александр Бастрыкин.

В ведомстве отметили, что в результате атаки было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Следователи устанавливают причастных к этому удару, добавили там.

Ситуация вокруг Курской АЭС обострилась после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года. Боевые действия проходили в нескольких десятках километров от станции. В районе нее неоднократно находили обломки сбитых ракет и беспилотников. Однако сама АЭС, которая является одной из крупнейших в России, продолжила работу в штатном режиме.

Накануне глава Курчатова, где находится станция, сообщил, что в городе и на АЭС были приняты дополнительные меры безопасности. Он отметил, что на въездах и выездах из города установлены блокпосты.