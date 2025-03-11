Минобороны сообщило о перехвате шести дронов близ Курской АЭС

Минобороны: в ночь на 11 марта над Россией перехватили 343 дрона ВСУ

В ночь на 11 марта над регионами России было сбито 343 беспилотника, заявило ведомство. Обломки упали на объекты жилой и экономической инфраструктуры, есть погибшие и раненые, сказали там

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 11 марта над регионами России сбито 343 украинских беспилотника, заявило Минобороны в телеграм-канале. Шесть из них были перехвачены в районе Курской АЭС.

«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — говорится в сообщении.

В Минобороны связали атаку с переговорами Украины и США, которые 11 марта проходят в Саудовской Аравии. В ведомстве считают, что Киев предпринял массированный удар «для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий».

Утром ведомство отчиталось об уничтожении и перехвате над Московской областью 91 беспилотника, над Курской — 126, над Брянской — 38, над Белгородской 25, над Рязанской — 22, над Калужской — десяти, над Липецкой и Орловской — по восемь, над Воронежской — шести, над Нижегородской — трех.

В Подмосковье три человека погибли, 17 получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной атаке дронов на столичный регион.

Представитель российского МИДа Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Это его первая более чем за 3,5 года поездка в Россию. Дипломат приехал в Видное, где ознакомился с последствиями удара дронов по жилому дому. Москве было нужно продемонстрировать генсеку ОБСЕ последствия атаки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области, а также многих других регионов», — сказал Песков, комментируя массированную атаку.

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