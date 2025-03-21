Захарова заявила, что новый посол в Вашингтоне поедет в США «в эти дни»

Назначенный посол России в США Александр Дарчиев отправится в США «в эти дни», заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом России», — передает ее слова «РИА Новости».

Кандидатура Дарчиева была одобрена американской стороной 28 февраля. Президент России Владимир Путин назначил его новым послом в Вашингтоне 6 марта. Он будет совмещать ту должность с постом постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ключевыми задачами Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Дипломат возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Встреча, состоявшаяся в феврале 2025 года, стала первой с начала военной операции на Украине. Одним из ее итогов стало соглашение о восстановлении численности дипмиссий двух стран.