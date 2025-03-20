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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье, Одессе и Кременчуге прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: paparazzza / Shutterstock
Фото: paparazzza / Shutterstock

В Запорожской области прогремела серия взрывов, работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Иван Федоров в телеграм-канале.

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.

«Суспiльне» пишет о взрывах в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Мэр Одессы Геннадий Труханов в телеграм-канале сообщил о звуках взрывов в южных районах.

Также сигналы воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях и двух районах Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Люди в бомбоубежище&nbsp;

18 марта после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны России сообщало, что российские силы уничтожили собственные дроны, летевшие в сторону Николаевской области. В ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, российское Минобороны назвало удар провокацией, цель которой — сорвать мирные инициативы Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает позицию отказа от любых ударов по энергетике. После переговоров с Трампом 19 марта он сказал, что Украина готова к полному прекращению огня по энергетической инфраструктуре.

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Запорожье Запорожская область Одесса Одесская область Кременчуг Полтавская область Воздушная тревога взрывы
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