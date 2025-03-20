В Запорожье, Одессе и Кременчуге прогремели взрывы
В Запорожской области прогремела серия взрывов, работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Иван Федоров в телеграм-канале.
Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.
«Суспiльне» пишет о взрывах в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Мэр Одессы Геннадий Труханов в телеграм-канале сообщил о звуках взрывов в южных районах.
Также сигналы воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях и двух районах Черкасской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
18 марта после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны России сообщало, что российские силы уничтожили собственные дроны, летевшие в сторону Николаевской области. В ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, российское Минобороны назвало удар провокацией, цель которой — сорвать мирные инициативы Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает позицию отказа от любых ударов по энергетике. После переговоров с Трампом 19 марта он сказал, что Украина готова к полному прекращению огня по энергетической инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов