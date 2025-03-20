В делегации России на встрече с США не будет представителей МИДа

Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Представители МИД России не войдут в состав российской делегации на консультациях с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИДа», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что делегацию от России на консультациях экспертных групп с США возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Первый раунд переговоров российской и американской делегаций состоялся 18 февраля 2025 года. Переговоры продлились четыре с половиной часа. В состав делегации России вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономическую сферу. Со стороны Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с Россией Стив Уиткофф. На встрече также присутствовали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

По итогам переговоров Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Также делегации решили «создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий» России и США. Украина в переговорах не участвовала.