Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Российско-эстонская граница в Нарве (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Парламент Эстонии (рийгикогу) отклонил законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает ERR.

Проект был инициирован оппозиционной партией Isamaa («Отечество»), 14 парламентариев его поддержали, 61 депутат выступил против, отметила телерадиокомпания.

Эстонские политики обсуждают вопрос о закрытии границы с Россией с декабря 2024 года. Тогда лидер Isamaa, занимавший пост главы эстонского МИДа в 2022–2023 годах, Урмас Рейнсалу заявил, что закрыть границу необходимо в кратчайшие сроки. Он сослался на обвинения в адрес России в повреждении электрокабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в январе заявил, что закрытие эстонско-российской границы будет неразумным шагом. По его мнению, если это все же произойдет, страна столкнется с очень большими издержками для общества, в первую очередь в области безопасности.