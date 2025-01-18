В Эстонии назвали неразумным закрытие границы с Россией

Российско-эстонская граница в Нарве (Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press)

Закрытие эстонско-российской границы будет неразумным шагом, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

«Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем», — сказал он.

Ляэнеметс отметил, что, если это все же произойдет, страна столкнется с очень большими издержками для общества, в первую очередь в области безопасности. «Разумно ли это? Нет, не разумно», — резюмировал глава МВД.

С конца декабря 2024 года эстонские политики обсуждают вопрос о закрытии границы с Россией. Лидер партии Isamaa («Отечество»), занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022–2023 годах, Урмас Рейнсалу заявил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки, ссылаясь на обвинения в адрес России в повреждении электрокабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.

Представитель оппозиционной Центристской партии Яан Тоотс отметил, что категорически не согласен с идеей Рейнсалу, так как единственным пешеходным переходом на границе между Эстонией и Россией пользуется множество граждан соседних государств. Ляэнеметс также заявил, что эстонские власти не планируют вводить подобные меры.