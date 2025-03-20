Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии», — говорится в сообщении.
Сотрудник ведомства исполнял служебные обязанности, «рискуя своей жизнью», отметил Гладков.
В Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и ударах с помощью дронов со стороны украинской армии. По данным Минобороны, 18 марта ВСУ предприняли пять атак в регионе и попытались вклиниться вглубь российской территории. В атаках принимали участие до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники.
В военном ведомстве уточнили, что нападение было предпринято непосредственно перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона».
Позднее губернатор Белгородской области призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома. Гладков назвал ситуацию на этой территории сложной из-за обстрелов.
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