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Военная операция на Украине ,  
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Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Drop of Light / Shutterstock
Фото: Drop of Light / Shutterstock

В Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии», — говорится в сообщении.

Сотрудник ведомства исполнял служебные обязанности, «рискуя своей жизнью», отметил Гладков.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и ударах с помощью дронов со стороны украинской армии. По данным Минобороны, 18 марта ВСУ предприняли пять атак в регионе и попытались вклиниться вглубь российской территории. В атаках принимали участие до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники.

В военном ведомстве уточнили, что нападение было предпринято непосредственно перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона».

Позднее губернатор Белгородской области призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома. Гладков назвал ситуацию на этой территории сложной из-за обстрелов.

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Персоны
Белгородская область Росгвардия Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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