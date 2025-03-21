Россияне стали в два раза чаще интересоваться новостями

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По данным «Дзен Новостей», в марте 2025 года пользователи стали в два раза больше времени проводить за чтением новостного контента, чем годом ранее, сообщили в компании VK.

Там отметили, что сейчас пользователь просматривает в среднем восемь сюжетов, а в октябре 2024 года этот показатель составлял пять сюжетов, то есть глубина просмотра новостей выросла на 75%.

Чаще всего россиян интересуют такие темы, как происшествия, политика, спорт, мировые новости, шоу-бизнес и экономика, а количество новостных сюжетов в «Дзен Новостях» выросло на 42% год к году, добавили в компании.

В 2022 году «Яндекс» закрыл сделку по продаже сервисов «Новости» и «Дзен» холдингу VK, которые перешли на платформу dzen.ru. «Яндекс Новости» были запущены в 2000 году. «Дзен» начал работу в 2017 году и представлял собой издательскую платформу с монетизацией и персональными рекомендациями для читателей.

В январе россияне рассказали, как коротают время по дороге на работу. Просмотр новостей оказался одним из самых популярных ответов (12%), столько же россиян предпочли сон, а чаще респонденты называли только прослушивание музыки (14%) и чтение книг (29%).