Россияне рассказали, как коротают время по дороге на работу

Чаще всего в пути на работу жители России читают книги, слушают музыку, спят и листают новости, тогда как беседа с едущими рядом коллегами и медитация оказались среди самых непопулярных занятий

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Больше всего россиян проводят время в дороге на работу за чтением книг, такой вариант выбрали почти треть опрошенных (29%), следует из результатов опроса сервиса Superjob (есть у РБК).

На втором месте — прослушивание музыки (14%), третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 12%), еще 7% смотрят фильмы или сериалы, а 6% еще в дороге начинают подготовку к работу и изучают документацию, составляют график, распределяют задачи. Листают социальные сети 5% опрошенных, по 4% развлекают себя мобильными играми и общением с родственниками по телефону или в мессенджерах.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, которые тратят на дорогу до работы на общественном или служебном транспорте не менее получаса.

Менее популярными оказались разговоры с едущими рядом коллегами, медитация, прослушивание подкастов и аудиокниг, разгадыванием кроссвордов. Ничего не делают в дороге 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин говорили о чтении книг в дороге (35 против 23%), общению с близкими по телефону (3 против 1%) или ничего не делали (26 против 17%). Мужчины же чаще отдают предпочтение музыке (15 против 12%), сну (15 против 9%) и планированию дня (8 против 4%). Зато оба пола одинаково интересуются новостями в пути (по 12%) и фильмами с сериалами (8 и 7%).

Согласно результатам прошлогоднего исследования, после работы каждый пятый россиянин засыпает в общественном транспорте от усталости, а более 10% могут уснуть прямо на рабочем месте. Мужчины засыпают в транспорте после работы чаще, чем женщины (22% против 16%). Среди специалистов такое поведение более свойственно работникам в области строительства и недвижимости (26% респондентов). Лишь 13% опрошенных даже к вечеру остаются бодрыми.