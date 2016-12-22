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Россияне предпочли новости в соцсетях художественной литературе
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Россияне предпочли новости в соцсетях художественной литературе
Общество, 10:52
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Россияне предпочли новости в соцсетях художественной литературе

Россияне чаще читают новости, чем художественную и научную литературу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Новости опрошенные читают в соцсетях (39%) и в СМИ (38%). За последнюю неделю художественную литературу читали 34% респондентов, а профессиональную и научную — 30%. Еще четверть опрошенных читали блоги и популярные статьи в интернете. ​При этом 13% заявили, что ничего не читали.

Молодежь между 18 и 24 годами предпочитает соцсети как источник информации (56%), в то время как 43% читающих статьи в СМИ — старше ​60 лет. Художественную литературу также чаще других выбирает молодежь.

Согласно предоставленным ВЦИОМу «Медиалогией» данным, наиболее упоминаемым автором в интернете стали Гузель Яхина (15 823 сообщения), Захар Прилепин (15 666 сообщений), Борис Акунин (7412 сообщений), Людмила Улицкая (5887 сообщений) и Виктор Пелевин (5067 сообщений).

Опрос проводился 8 сентября, в нем приняли участие 1600 человек.

В декабре 2017 года опрос ВЦИОМа  показал, что по количеству прочитанных книг жители Москвы и Санкт-Петербурга отстали от жителей регионов. Так, за три месяца в городах-миллионниках успевают прочесть почти шесть книг, в то время как в мегаполисах — пять. В целом же социологи отметили рост интереса к чтению с 48% в 2014 году до 60% в 2017 году.

Теги: ВЦИОМ , чтение
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