Бербок второй раз со времени падения режима Асада посетила Сирию

Анналена Бербок (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй раз с января прибыла с визитом в Сирию, сообщает Bild. Визит связан с открытием немецкого дипломатического представительства, которое было закрыто в 2012 году.

Ранее о предстоящем визите сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии. «Своей сегодняшней поездкой я вновь обращаюсь к сирийцам с четким посланием: новый политический старт между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможен», — приводит немецкий МИД слова Бербок перед визитом.

Она также осудила вспыхнувшие в стране беспорядки, переросшие в вооруженное столкновение. «Целенаправленное убийство мирных жителей является тяжким преступлением. Переходное правительство должно контролировать действия группировок в своих рядах и привлекать виновных к ответственности», — отметила она.

В ведомстве добавили, что Бербок также проведет переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) и встретится с представителями гражданского общества страны.

В декабре, после свержения правительства Башара Асада, Бербок заявила, что Германия увеличит присутствие в Сирии. Она посетила страну вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро 3 января. Они стали первыми главами иностранных МИД, которые посетили Дамаск после свержения Асада.

Тогда представители новых властей отказались пожать Бербок руку. Вместо этого они приложили руку к сердцу. На кадрах со встречи, опубликованных в близких к властям аккаунтах в соцсетях, изображение министра оказалось заблюренным.

В начале марта в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит Асад, вспыхнули беспорядки, переросшие в вооруженное столкновение. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс. Рейды силовиков были завершены 10 марта.