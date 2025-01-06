Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка правительства Сирии должна зависеть от того, как новые власти поступают с правами женщин и меньшинств. Политик сказала об этом в эфире Tagesthemen.

После своего визита в Дамаск министр выразила обеспокоенность расколом внутри страны. Она выразила надежду на то, что после многих лет гражданской войны «свобода наконец-то станет возможной для всех», но выразила сомнение, что эта свобода сохранится для сирийских женщин.

«Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны. Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — заявила министр медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

По мнению Бербок, чем сильнее подавляются права женщин, тем более авторитарным и радикальным становится общество в целом.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро 3 января. Они стали первыми главами иностранных МИД, которые посетили Дамаск после свержения правительства Башара Асада.

Представители пришедшей к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) отказались пожать руку Бербок. Вместо этого представители сирийского правительства приложили руку к сердцу. На кадрах со встречи, опубликованных в близких к ХТШ аккаунтах в соцсетях, изображение Бербок оказалось заблюренным.