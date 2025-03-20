В Ленобласти задержали пересекшего границу по реке пловца в гидрокостюме
Пограничники в Сланцевском районе Ленинградской области задержали нарушителя, который вплавь в гидрокостюме пересек пограничную реку Нарву из Эстонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.
«Сотрудниками пограничного управления в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения, который незаконно пересек государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарве, используя гидрокостюм», — говорится в сообщении пресс-службы.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК — незаконное пересечение государственной границы, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Пограничники отметили, что нарушитель находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.
В феврале 2025 года пограничники в Эстонии задержали на реке Нарве 18-летнего россиянина, который пытался на весельной лодке переплыть в страну из России. В октябре 2024 года власти Эстонии заявили о намерении установить буи с лезвиями в местах, где можно нелегально пересечь пограничные воды.
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