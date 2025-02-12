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В Эстонии задержали россиянина за незаконное пресечение Нарвы на лодке

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Пограничники в Эстонии задержали на реке Нарве 18-летнего россиянина, который пытался на весельной лодке переплыть из России в Эстонию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы эстонского департамента полиции и погранохраны Лийза Ангер, передает телерадиокомпания ERR.

«Мы задержали его там за незаконное пересечение границы. Вчера с ним провели первичные процессуальные действия, сегодня работа продолжится. На острове Вяйкессааре им оставлена лодка, весла и мотор, больше у него при себе ничего не было», — сказала Ангер.

По ее словам, задержанный пока не подавал прошение о предоставлении убежища.

Река Нарва протекает по пограничной территории Эстонии и Ленинградской области России. Начинает свой путь из Чудско-Псковского озера, недалеко от деревень Скамья и Васкнарва. Впадает в Нарвскую Губу Финского залива Балтийского моря. Разделяет одноименный эстонский город Нар­ва и российский Иван­го­род.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее ряд эстонских политиков выступили с инициативой закрытия границы с Россией на фоне повреждения электрокабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. В их числе был и лидер партии Isamaa («Отечество»), занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022–2023 годах.

Против этих мер выступил представитель оппозиционной Центристской партии Яан Тоотс. Он  отметил, что категорически не согласен с идеей Рейнсалу, так как единственным пешеходным переходом на границе между Эстонией и Россией пользуется множество граждан соседних государств. Ляэнеметс также заявил, что эстонские власти не планируют вводить подобные меры.

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Теги
Эстония Нарва государственная граница пограничники лодка
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