Эстония решила установить на границе с Россией буи с лезвиями

Речь идет о системе соединенных между собой и закрепленных на дне вод буев с режущими лезвиями в некоторых местах. Их разместят в тех местах, где можно нелегально пересечь пограничные воды

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Департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил устанавливать цепочки буев или плавающие заборы на понтонах в тех местах, где можно нелегально пересечь границу по воде, сообщает ERR. Часть этих буев предлагается оборудовать «устройствами с режущими лезвиями», рассказал заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

Он отметил, что из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 км проходят по суше. В стране регулярно фиксируют случаи нелегального пресечения границы по воде. Так, в июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно попали в страну, переплыв реку Нарва. Месяц спустя 13 человек из Индии пытались переплыть озеро Лямми на резиновой лодке, напоминает телеканал. По данным эстонских пограничников, в течение нынешнего навигационного сезона на Нарве было зафиксировано вдвое больше случаев нарушения государственной границы, чем в прошлом году.

Руководитель миграционной службы Идаской префектуры Эрик Лийва связывал это с решением российских пограничников убрать часть буев, обозначавших фарватер вдоль временной контрольной линии на реке. «Главной причиной можно назвать то, что безопасный судоходный путь никак не обозначен, навигационные буи на пограничных водоемах отсутствуют. И, как показывает статистика, почти все незаконные пересечения временной контрольной линии произошли в местах, где российская сторона в мае по своей инициативе устранила буи», — пояснял Лийва.

«В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе. Для этого мы изучили, какие варианты есть в других странах», — сообщил Коммусаара.

Одним из вариантов была выбрана система соединенных между собой и закрепленных на дне буев с режущими лезвиями в некоторых местах. «Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется», — отметил Коммусаар. Через буи перелезть невозможно, так как «их никак не ухватить», добавил он.

«Не менее важный вопрос заключается в том, что произойдет с системами в зимний период; можно ли их зимой не вынимать из воды и выдержат ли они гололед», — заключил Коммусаар.

Как отмечает ERR, похожие буи были установлены летом 2023 года на реке Рио-Гранде на границе штата Техас с Мексикой.

Другое возможное решение — забор, плавающий на понтонах.

Пилотный проект рассчитан на три года, департамент полиции и погранохраны планирует выделить на это €1 млн.

В мае департамент полиции и погранохраны сообщал, что российские пограничники убрали с Нарвы буи. Как пояснял руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке знаки, обозначающие фарватер. «С 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно расположения буев. Мы приняли решение опустить плавучие знаки в воду на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года. Они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и пользователи плавсредств случайно не попали в российские воды», — говорил Пургель.

В этом году Россия не согласилась с местоположением примерно половины из запланированных 250 буев. Первые 50 из них были установлены на Нарве 13 мая. Однако российские пограничники вытащили 24 из них.

Глава российского Ивангорода, расположенного на берегу Нарвы напротив одноименного эстонского города, Виктор Карпенко, заявлял, что эстонская сторона в апреле прислала координаты установки буев, российские пограничники установили, что их собираются располагать на территории России. По его словам, республику об этом уведомили, неверно установленные буи были сняты.

В июле Эстония предложила России совместно разметить фарватер, чтобы прекратить спор о расположении буев. В августе министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил, что Москва отклонила предложение Таллина.