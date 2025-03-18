 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК ,  
0 

Латвия закрыла границу с Россией для пешеходов и велосипедистов

Латвия закроет границу для пешеходов и велосипедистов из России и Белоруссии
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Война санкций
Правительство Латвии закрывает 19 марта для пешеходов все оставшиеся КПП на границе с Россией и Белоруссией. Попасть из этих стран в Латвию теперь можно только на машине или автобусе. Карта приграничных пунктов — в материале РБК
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Власти Латвии одобрили предложение МВД страны о закрытии 19 марта для пешеходов и велосипедистов пограничных переходов «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Первый находится с белорусской стороны, два последних — с российской.

Всего в Латвии со стороны России было четыре перехода, но «Педедзе» и «Виентули» не работают с 16 октября 2023 года. Из двух пропускных пунктов, находящихся со стороны Белоруссии, с 2023 года работал только один. Работу пункта «Силене» приостановили 19 сентября 2023 года.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова
При участии
Артем Филипенок, Роман Покатилов
Латвия граница пересечение границы КПП пограничные пункты Прибалтика Россия Белоруссия
Материалы по теме
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Политика
Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 днейПолитика, 20:31
Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликтаПолитика, 20:29
Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборнойСпорт, 20:28
Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 годаИнвестиции, 20:28
Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛСпорт, 20:27
Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле 175 на 175Политика, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа⁠Политика, 20:21
Экипаж разбившегося в Ленобласти Ми-28 погибОбщество, 20:02
Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную РоссииСпорт, 19:59
В Вологодской области предложили запретить продажу алкоголя до 21 годаВино, 19:56
CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и ТрампаПолитика, 19:50
Алексей Миллер назвал объективность VAR «субъективной данностью»Спорт, 19:49
Зеленский с женой прибыл в ФинляндиюПолитика, 19:46