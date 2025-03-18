Латвия закрыла границу с Россией для пешеходов и велосипедистов
Власти Латвии одобрили предложение МВД страны о закрытии 19 марта для пешеходов и велосипедистов пограничных переходов «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Первый находится с белорусской стороны, два последних — с российской.
Всего в Латвии со стороны России было четыре перехода, но «Педедзе» и «Виентули» не работают с 16 октября 2023 года. Из двух пропускных пунктов, находящихся со стороны Белоруссии, с 2023 года работал только один. Работу пункта «Силене» приостановили 19 сентября 2023 года.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов