Латвия закрыла границу с Россией для пешеходов и велосипедистов

Правительство Латвии закрывает 19 марта для пешеходов все оставшиеся КПП на границе с Россией и Белоруссией. Попасть из этих стран в Латвию теперь можно только на машине или автобусе. Карта приграничных пунктов — в материале РБК

Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Власти Латвии одобрили предложение МВД страны о закрытии 19 марта для пешеходов и велосипедистов пограничных переходов «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Первый находится с белорусской стороны, два последних — с российской.

Всего в Латвии со стороны России было четыре перехода, но «Педедзе» и «Виентули» не работают с 16 октября 2023 года. Из двух пропускных пунктов, находящихся со стороны Белоруссии, с 2023 года работал только один. Работу пункта «Силене» приостановили 19 сентября 2023 года.