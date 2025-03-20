В Минздраве сообщили о состоянии второго пострадавшего в Энгельсе
Состояние второго пострадавшего в результате атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области оценивается как средней тяжести, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер. Его слова передает ТАСС.
«В Энгельсской городской клинической больнице пострадала одна пациентка. <…> Там больше психологическое шоковое состояние. <...> Также, к сожалению, обратился в скорую медицинскую помощь один из жителей Энгельса. Его состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести, его сейчас дообследуют», — сказал Грайфер.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Энгельс пострадали два человека.
Дроны повредили саму больницу и частный дом в районе Соколовой горы, два детских сада и школу. Ремонтные работы в больнице завершат в течение дня, в остальных социальных учреждениях — в кратчайшие сроки, пообещал Бусаргин.
По данным Минобороны, всего российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона. Из них над Саратовской областью перехватили 54 беспилотника, Воронежской — 40, Белгородской — 22, Ростовской — девять, Курской — три, Крымом — три, Липецкой — один.
Аэропорты Саратова и Самары вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов