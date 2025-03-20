В Минздраве сообщили о состоянии второго пострадавшего в Энгельсе

Фото: busargin_r / Telegram

Состояние второго пострадавшего в результате атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области оценивается как средней тяжести, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер. Его слова передает ТАСС.

«В Энгельсской городской клинической больнице пострадала одна пациентка. <…> Там больше психологическое шоковое состояние. <...> Также, к сожалению, обратился в скорую медицинскую помощь один из жителей Энгельса. Его состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести, его сейчас дообследуют», — сказал Грайфер.



Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Энгельс пострадали два человека.



Аэропорты Саратова и Самары вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.