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Военная операция на Украине ,  
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В Минздраве сообщили о состоянии второго пострадавшего в Энгельсе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Состояние второго пострадавшего в результате атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области оценивается как средней тяжести, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер. Его слова передает ТАСС.

«В Энгельсской городской клинической больнице пострадала одна пациентка. <…> Там больше психологическое шоковое состояние. <...> Также, к сожалению, обратился в скорую медицинскую помощь один из жителей Энгельса. Его состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести, его сейчас дообследуют», — сказал Грайфер.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Энгельс пострадали два человека.

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Фото:Кирилл Захаров / ТАСС

Дроны повредили саму больницу и частный дом в районе Соколовой горы, два детских сада и школу. Ремонтные работы в больнице завершат в течение дня, в остальных социальных учреждениях — в кратчайшие сроки, пообещал Бусаргин.

По данным Минобороны, всего российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона. Из них над Саратовской областью перехватили 54 беспилотника, Воронежской — 40, Белгородской — 22, Ростовской — девять, Курской — три, Крымом — три, Липецкой — один.

Аэропорты Саратова и Самары вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.

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Теги
Энгельс Саратовская область беспилотники БПЛА Украина Россия Военная операция на Украине Роман Бусаргин
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