МЧС предупредило об угрозе взрывов в местах падения дронов под Энгельсом

Фото: Кирилл Захаров / ТАСС

В местах падения беспилотников на территории Энгельсского района Саратовской области сохраняется угроза взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МЧС.

«На территории Энгельсского района в местах падения БПЛА сохраняется угроза взрыва. Не приближайтесь к обломкам. Проводится локальная эвакуация граждан», — говорится в сообщении.

Ранее в Энгельсском районе Саратовской области был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.



За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Губернатор Роман Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

В результате атаки беспилотников пострадали как минимум два человека, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов, больница, два детских сада и школа.

В аэропортах Саратова и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, их сняли в 10:00 мск.