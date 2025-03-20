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Военная операция на Украине ,  
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МЧС предупредило об угрозе взрывов в местах падения дронов под Энгельсом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Захаров / ТАСС
Фото: Кирилл Захаров / ТАСС

В местах падения беспилотников на территории Энгельсского района Саратовской области сохраняется угроза взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МЧС.

«На территории Энгельсского района в местах падения БПЛА сохраняется угроза взрыва. Не приближайтесь к обломкам. Проводится локальная эвакуация граждан», — говорится в сообщении.

Ранее в Энгельсском районе Саратовской области был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

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Фото:leonovmg / Telegram

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Губернатор Роман Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

В результате атаки беспилотников пострадали как минимум два человека, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов, больница, два детских сада и школа.

В аэропортах Саратова и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, их сняли в 10:00 мск.

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Теги
БПЛА Саратовская область Украина Россия чрезвычайная ситуация Энгельс Военная операция на Украине
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