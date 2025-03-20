В двух аэропортах России ограничили полеты
В аэропортах Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он сообщил в 06:45 мск.
Несколькими часами ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в регионе.
Позднее он рассказал о последствиях атаки: были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Также есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы.В результате атаки пострадала одна женщина.
В Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе, детей в этот момент там не было. Среди сотрудников пострадавших нет, сообщил Бусаргин.
Школы Энгельса 20 марта перевели на дистанционное обучение.
Ограничения на полеты периодически вводят в российских аэропортах на фоне военной операции. В Саратове они в последний раз действовали утром 15 марта, а в Самаре - 24 января.
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