Ученого не пустили в США из-за критики Трампа в сообщениях в телефоне
Французскому ученому отказали во въезде в США, после того как сотрудники иммиграционной службы в аэропорту обнаружили в его телефоне сообщения с критикой американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист, передает Le Monde.
«Телефон этого исследователя содержал сообщения коллегам, с которыми он состоит в дружеских отношениях, с выражением личного мнения о политике администрации Трампа в области исследований», — пояснил министр.
Ученого обвинили в «выражении ненависти к Трампу, которое можно квалифицировать как терроризм», пишет газета.
Дипломатический источник сообщил журналистам, что инцидент произошел 9 марта. Устройства исследователя — телефон и компьютер — осмотрели в ходе выборочной проверки. Ученый направлялся на конференцию недалеко от Хьюстона по заданию Национального центра научных исследований Франции.
Американский президент неоднократно делал заявления о резком сокращении бюджета на науку и цензурировании определенных тем в субсидируемых исследованиях, напоминает Le Monde.
В марте Трамп также анонсировал, например, прекращение финансирования учебных заведений за «незаконные протесты». Кроме того, он объявил о закрытии Министерства образования США, обвинив ведомство в бюрократии.
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