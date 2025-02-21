Почти половина американцев оказалась недовольна действиями Трампа

43% американцев поддержали деятельность Трампа за первый месяц президентства, 48% подвергли ее критике, следует из результатов опроса Washington Post и Ipsos. Этот рейтинг оказался выше, чем по окончании его первого срока

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В оценке первого месяца президентства Дональда Трампа граждане США разделились почти поровну, однако тех, кто критикует его действия, нескольким больше, следует из результатов опроса The Washington Post (WP) и Ipsos.

В целом поддерживают действия республиканца 43% американцев, а критикуют 48% респондентов. Тех, кто решительно выступает против политики Трампа, больше, чем тех, кто решительно поддерживает (37% против 27%). Сторонники республиканца одобряют его миграционную политику и планы по сокращению расходов, а те, кто недоволен его курсом, опасаются из-за полномочий бизнесмена Илона Маска сворачивать важнейшие государственные программы.

WP отмечает, что рейтинг республиканца по результатам этого опроса значительно выше, чем когда он покидал пост президента в январе 2021 года (38%), и несколько лучше, чем в начале его первого президентского срока.

Что касается конкретных сфер ответственности, то большинство не поддерживает то, как Трамп управляет экономикой (53% против 45% одобряющих), и такое же большинство не одобряет то, как он управляет федеральным правительством (54%). Действия республиканца в иммиграционной области поддерживает ровно половина опрошенных, 48% не одобряют их.

57% респондентов считают, что Трамп превысил свои полномочия за первый месяц президентства, однако 40% американцев полагают, что республиканец имеет право на действия, которые он совершает. Большинство опрошенных считают, что Верховный суд попытается остановить Трампа, если он превысит полномочия, и более 80% американцев думают, что в таком случае республиканец должен подчиниться решению.

Опрос проводился по почте с использованием методов случайной выборки с 13 по 18 февраля среди 2601 совершеннолетних жителей США. Общая погрешность результатов составляет 2,1 пункта. Вопросы о поддержке некоторых политических мер задавались случайной половине выборки и имеют погрешность в 3 пункта.

Около двух третей респондентов выразили мнение, что президенту следует получить одобрение конгресса, чтобы заморозить финансирование программ, ранее одобренных конгрессменами и его предшественниками. Ответы о том, обладает ли Трамп «остротой ума, необходимой для эффективной работы на посту президента», разделились: 47% ответили утвердительно, 50% — отрицательно. Наименее популярным решением стало помилование осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как отмечает WP, остается негативным и общее впечатление респондентов от экономики США: 73% считают ее «не очень хорошей» или «плохой», 26% — «хорошей» или «отличной». Девять из десяти человек недовольны ценами на продукты питания, три из четырех — на энергоносители, семь из десяти — доходами среднего класса, а большинство опрошенных негативно отозвались о безработице, которая в последние месяцы сохранялась на уровне 4%.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он во второй раз вступил в эту должность 20 января.