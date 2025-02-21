 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Почти половина американцев оказалась недовольна действиями Трампа

Опрос Ipsos и WP: 57% американцев считают, что Трамп превысил полномочия
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
43% американцев поддержали деятельность Трампа за первый месяц президентства, 48% подвергли ее критике, следует из результатов опроса Washington Post и Ipsos. Этот рейтинг оказался выше, чем по окончании его первого срока
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В оценке первого месяца президентства Дональда Трампа граждане США разделились почти поровну, однако тех, кто критикует его действия, нескольким больше, следует из результатов опроса The Washington Post (WP) и Ipsos.

В целом поддерживают действия республиканца 43% американцев, а критикуют 48% респондентов. Тех, кто решительно выступает против политики Трампа, больше, чем тех, кто решительно поддерживает (37% против 27%). Сторонники республиканца одобряют его миграционную политику и планы по сокращению расходов, а те, кто недоволен его курсом, опасаются из-за полномочий бизнесмена Илона Маска сворачивать важнейшие государственные программы.

WP отмечает, что рейтинг республиканца по результатам этого опроса значительно выше, чем когда он покидал пост президента в январе 2021 года (38%), и несколько лучше, чем в начале его первого президентского срока.

Трамп заявил, что Маск нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину»
Политика
Дональд Трамп

Что касается конкретных сфер ответственности, то большинство не поддерживает то, как Трамп управляет экономикой (53% против 45% одобряющих), и такое же большинство не одобряет то, как он управляет федеральным правительством (54%). Действия республиканца в иммиграционной области поддерживает ровно половина опрошенных, 48% не одобряют их.

57% респондентов считают, что Трамп превысил свои полномочия за первый месяц президентства, однако 40% американцев полагают, что республиканец имеет право на действия, которые он совершает. Большинство опрошенных считают, что Верховный суд попытается остановить Трампа, если он превысит полномочия, и более 80% американцев думают, что в таком случае республиканец должен подчиниться решению.

Трамп пригрозил купить подержанный Boeing и переделать его в «борт № 1»
Политика
Дональд Трамп
Около двух третей респондентов выразили мнение, что президенту следует получить одобрение конгресса, чтобы заморозить финансирование программ, ранее одобренных конгрессменами и его предшественниками. Ответы о том, обладает ли Трамп «остротой ума, необходимой для эффективной работы на посту президента», разделились: 47% ответили утвердительно, 50% — отрицательно. Наименее популярным решением стало помилование осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как отмечает WP, остается негативным и общее впечатление респондентов от экономики США: 73% считают ее «не очень хорошей» или «плохой», 26% — «хорошей» или «отличной». Девять из десяти человек недовольны ценами на продукты питания, три из четырех — на энергоносители, семь из десяти — доходами среднего класса, а большинство опрошенных негативно отозвались о безработице, которая в последние месяцы сохранялась на уровне 4%.

Опрос проводился по почте с использованием методов случайной выборки с 13 по 18 февраля среди 2601 совершеннолетних жителей США. Общая погрешность результатов составляет 2,1 пункта. Вопросы о поддержке некоторых политических мер задавались случайной половине выборки и имеют погрешность в 3 пункта.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он во второй раз вступил в эту должность 20 января.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Дональд Трамп США Рейтинг соцопрос доверие одобрение выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил об отказе БРИКС от замены доллару после угрозы пошлинами
Политика
Bloomberg не увидел позитивных для Украины перспектив после слов Трампа
Политика
Трамп оценил в $2 затраты России на вмешательство в выборы в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильемНедвижимость, 09:31
«Серые» авто конфискуют?»: как не потерять автомобиль и деньгиPro, 09:31
Ефимов рассказал о новом проекте редевелопмента в Даниловском районеГород, 09:14
Что делает неудачи опасными. Отвечает профессор лидерства в ГарвардеPro, 09:11
«Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВТехнологии и медиа, 09:00
Почти половина американцев оказалась недовольна действиями ТрампаПолитика, 08:58
В Госдуме предупредили о рисках при обмене старых долларовФинансы, 08:42
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Рост или падение: что переговоры России и США значат для цен на нефтьPro, 08:39
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:38
ВТБ дал рекомендации, как придумывать и хранить надежные паролиТехнологии и медиа, 08:30
Госсекретарь заявил, что посольство США в Москве «едва функционирует»Политика, 08:26
ФСБ рассказала об осужденных в шести регионах за диверсииОбщество, 08:22
10% продавцов зарабатывают на WB 1 млн руб. в месяц. Что их отличаетPro, 08:09
Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощиОбщество, 08:00