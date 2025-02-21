Почти половина американцев оказалась недовольна действиями Трампа
В оценке первого месяца президентства Дональда Трампа граждане США разделились почти поровну, однако тех, кто критикует его действия, нескольким больше, следует из результатов опроса The Washington Post (WP) и Ipsos.
В целом поддерживают действия республиканца 43% американцев, а критикуют 48% респондентов. Тех, кто решительно выступает против политики Трампа, больше, чем тех, кто решительно поддерживает (37% против 27%). Сторонники республиканца одобряют его миграционную политику и планы по сокращению расходов, а те, кто недоволен его курсом, опасаются из-за полномочий бизнесмена Илона Маска сворачивать важнейшие государственные программы.
WP отмечает, что рейтинг республиканца по результатам этого опроса значительно выше, чем когда он покидал пост президента в январе 2021 года (38%), и несколько лучше, чем в начале его первого президентского срока.
Что касается конкретных сфер ответственности, то большинство не поддерживает то, как Трамп управляет экономикой (53% против 45% одобряющих), и такое же большинство не одобряет то, как он управляет федеральным правительством (54%). Действия республиканца в иммиграционной области поддерживает ровно половина опрошенных, 48% не одобряют их.
57% респондентов считают, что Трамп превысил свои полномочия за первый месяц президентства, однако 40% американцев полагают, что республиканец имеет право на действия, которые он совершает. Большинство опрошенных считают, что Верховный суд попытается остановить Трампа, если он превысит полномочия, и более 80% американцев думают, что в таком случае республиканец должен подчиниться решению.
Опрос проводился по почте с использованием методов случайной выборки с 13 по 18 февраля среди 2601 совершеннолетних жителей США. Общая погрешность результатов составляет 2,1 пункта. Вопросы о поддержке некоторых политических мер задавались случайной половине выборки и имеют погрешность в 3 пункта.
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он во второй раз вступил в эту должность 20 января.
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