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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп прекратит финансирование учебных заведений за «незаконные протесты»

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Возвращение Трампа в Белый дом
Студенты Колумбийского университета на митинге&nbsp;в поддержку Палестины в годовщину нападения ХАМАС на Израиль,&nbsp;Нью-Йорк, США,&nbsp;октябрь 2024 года
Студенты Колумбийского университета на митинге в поддержку Палестины в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, Нью-Йорк, США, октябрь 2024 года (Фото: Alex Kent / Getty Images)

Федеральное финансирование колледжей, школ и университетов, допускающих «незаконные» протесты, будет прекращено, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты», — написал он.

Республиканец добавил, что агитаторы протестов будут «заключены в тюрьму или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли». «Американские студенты будут навсегда исключены из школы или, в зависимости от преступления, арестованы. Никаких масок!» — отметил Трамп.

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Фото:David Dee Delgado / Getty Images

С самого начала войны между Израилем и ХАМАС в 2023 году студенты университетов США неоднократно проводили протестные акции солидарности с Палестиной.

Всплеск протестов произошел в апреле 2024 года, когда во время пропалестинской акции в кампусе Колумбийского университета были арестованы более 100 человек. После этого протестные акции начались в десятках американских университетов, были задержаны сотни человек.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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