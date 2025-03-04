Трамп прекратит финансирование учебных заведений за «незаконные протесты»

Студенты Колумбийского университета на митинге в поддержку Палестины в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, Нью-Йорк, США, октябрь 2024 года (Фото: Alex Kent / Getty Images)

Федеральное финансирование колледжей, школ и университетов, допускающих «незаконные» протесты, будет прекращено, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты», — написал он.

Республиканец добавил, что агитаторы протестов будут «заключены в тюрьму или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли». «Американские студенты будут навсегда исключены из школы или, в зависимости от преступления, арестованы. Никаких масок!» — отметил Трамп.

С самого начала войны между Израилем и ХАМАС в 2023 году студенты университетов США неоднократно проводили протестные акции солидарности с Палестиной.

Всплеск протестов произошел в апреле 2024 года, когда во время пропалестинской акции в кампусе Колумбийского университета были арестованы более 100 человек. После этого протестные акции начались в десятках американских университетов, были задержаны сотни человек.