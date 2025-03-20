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Четыре автобуса с военными попали в ДТП во Франции

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Четыре автобуса, перевозившие военнослужащих Республиканской гвардии Франции, попали в ДТП в департаменте Ивелин, сообщает Le Figaro.

Авария произошла вечером 19 марта на трассе А13. По предварительным данным полиции, пострадали 36 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По информации самой газеты, травмы получили более 120 человек.

В префектуре департамента рассказали, что каждый автобус перевозил по пятьдесят человек — военнослужащих из учебных заведений сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и жандармерии. Курсанты возвращались с экскурсии по авиабазе в Эврё.

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Как пишет Actu.fr, авария произошла, когда легковой автомобиль попытался встроиться между автобусами, — в результате произошло цепное столкновение. Согласно версии пожарных, которую передает BFMTV, автобусы, следовавшие друг за другом, внезапно затормозили «по необъяснимой причине» и врезались один в другой.

В конце февраля в России массовое ДТП произошло под Курском. Тогда при столкновении пяти грузовых и шести легковых автомобилей погибли четыре человека.

В начале марта также в России шесть человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Белгородской области. Еще четыре человека в этой аварии получили травмы и попали в больницу.

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Франция ДТП с автобусом Курсанты военнослужащие
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