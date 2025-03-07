Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области

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Шесть человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей», — отметил он.

Четыре человека получили травмы, их доставили в городскую больницу Белгорода, добавил Гладков. Причину аварии он не сообщил.

В конце произошло массовое ДТП под Курском. Тогда при столкновении пяти грузовых и шести легковых автомобилей четыре человека погибли.