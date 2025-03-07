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Общество ,  
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Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области

Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области
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Шесть человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей», — отметил он.

Четыре человека получили травмы, их доставили в городскую больницу Белгорода, добавил Гладков. Причину аварии он не сообщил.

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В конце произошло массовое ДТП под Курском. Тогда при столкновении пяти грузовых и шести легковых автомобилей четыре человека погибли.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ДТП с автобусом
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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