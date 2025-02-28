Четверо погибли в массовом ДТП под Курском

Хинштейн назвал туман причиной гибели 4 человек в ДТП под Курском

Четыре человека погибли при столкновении пяти грузовых и шести легковых автомобилей на пятом километре Юго-Восточного объезда города Курска, сообщила пресс-служба МВД Курской области.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, в аварию попали 12 машин, шесть из которых были грузовыми. Он уточнил, что, по предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость в связи с плотным туманом утром в регионе.

В МВД отметили, что в ДТП пострадали пять человек, их госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают личности участников дорожного происшествия. Хинштейн уточнил, что трое из пострадавших получили легкие травмы, а другие двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в феврале в Конаковском районе Тверской области столкнулись два автомобиля, один из них влетел в отбойник, погибли два человека, еще один пострадал. В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей, пассажира второй пострадавшей машины госпитализировали с тяжелыми травмами.