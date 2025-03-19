Четверо погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане

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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП на трассе в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Пассажирская «Газель», двигавшаяся по маршруту Махачкала — Кизляр, столкнулась с грузовой «Газелью» на федеральной автодороге Р-215, в районе населенного пункта Львовские, рассказали ТАСС в оперативных службах.

По данным СК по Дагестану, водитель грузового автомобиля выполнял обгон и столкнулся с движущимся навстречу пассажирским автобусом. Погибли четыре человека: водитель, два пассажира микроавтобуса и водитель грузового автомобиля. Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона.

Ранее, 17 марта, в Дагестане микроавтобус столкнулся с тремя автомобилями. Тогда авария произошла на трассе вблизи села Ново-Чиркей Кизилюртовского района. В оперативных службах уточнили, что речь шла о 773-м км автодороги Р-217, пострадали 14 человек, они были госпитализированы.