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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнал, что ЕС не рассматривает лишение Венгрии права голоса

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Евросоюз пока не рассматривает всерьез возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений в сообществе, сообщает Politico.

Издание отметило, что это решение может быть заблокировано Словакией и вызвать публичный раскол в ЕС.

Речь идет о статье 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить права государства-члена, в том числе лишить его права голоса, за нарушение ценностей Союза, указанных в статье 2 соглашения: «уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека».

Однако один неназванный европейский дипломат пошутил, что голосование по схеме «26+1» (26 стран голосуют единогласно, а Венгрия выступает против) является новым стандартом при принятии решений в ЕС. По его мнению, лучше выбрать «более жесткую» инициативу не единогласно, чем «размытую», но с поддержкой Венгрии.

Три высокопоставленных чиновника назвали такую ситуацию «неприятным прецедентом», но отметили, что в то же время «Венгрия идет на уступки там, где это важно», например, в случае продления санкций против России.

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Венгрия неоднократно выступала против поддержки Украины. Так, в начале марта прошло специальное заседание Евросовета по вопросам европейской безопасности. Одной из тем на повестке дня было продолжение финансирования Украины. В результате Будапешт отказался поддерживать Киев, и итоговый документ по этому вопросу был принят 26 государствами.

Из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана ЕС также приостановил разработку предложенного главой европейской дипломатии Каей Каллас нового пакета помощи Киеву на сумму €20 млрд. В итоге ею был разработан план по созданию «коалиции желающих» предоставить помощь Украине, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт.

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