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Политика ,  
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В Минске назвали дату инаугурации Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко пройдет 25 марта
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Инаугурация вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщили агентству БелТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Согласно конституции, Лукашенко принесет присягу в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.

ЦИК Белоруссии утвердила победу Лукашенко на президентских выборах
Политика
Фото:Олег Фойницкий / БелТА / ТАСС

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок.

По данным ЦИК, действующий глава государства получил 86,82% голосов. Второе место в президентской гонке занял Сергей Сыранков, получивший 3,21% голосов, третье — Олег Гайдукевич с результатом 2,02%, четвертое — Анна Канопацкая (1,86%), пятое — Александр Хижняк (1,74%).

Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было. В 2020 году за президентскими выборами в стране последовали многодневные протесты, участники которых сообщали о многочисленных нарушениях и отказывались признать победу Лукашенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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