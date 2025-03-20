В Минске назвали дату инаугурации Лукашенко
Инаугурация вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщили агентству БелТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Согласно конституции, Лукашенко принесет присягу в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок.
По данным ЦИК, действующий глава государства получил 86,82% голосов. Второе место в президентской гонке занял Сергей Сыранков, получивший 3,21% голосов, третье — Олег Гайдукевич с результатом 2,02%, четвертое — Анна Канопацкая (1,86%), пятое — Александр Хижняк (1,74%).
Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было. В 2020 году за президентскими выборами в стране последовали многодневные протесты, участники которых сообщали о многочисленных нарушениях и отказывались признать победу Лукашенко.
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