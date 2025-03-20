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Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Центральной России

Вильфанд: в Центральной России в ближайшие дни потеплеет до 10 градусов и выше

В Центральной России температура поднимется до 10 градусов и выше в начале следующей недели, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, постепенное потепление начнется в четверг, 20 марта.

«Днем будет [плюс] 7-10 градусов, а в понедельник, во вторник температура перевалит через десятиградусную отметку», — сказал синоптик и подчеркнул, что ночи до конца этой недели и в начале следующей будут холодными — до минус 7 градусов.

Вильфанд отметил, что это связано с установлением антициклона над территорией Центральной России. Из-за малого количества облаков подстилающая поверхность по ночам выхолаживается, объяснил он.

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Фото:Артем Житенев / ТАСС

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь с 17 на 18 марта стала самой холодной в Москве с начала календарной весны. По его словам, на это повлияли условия антициклональной погоды, малооблачности и поступления холодного воздуха. Леус добавил, что пик похолодания уже пройден.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, понижение температуры на 10-12 градусов в Центральной России не было похолоданием — погода только вернулась к мартовской норме.

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Роман Вильфанд прогноз погоды потепление Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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