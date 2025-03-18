В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала весны

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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала календарной весны, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В условиях антициклональной погоды, малооблачности и поступления холодного воздуха температура к утру на метеостанции ВДНХ опустилась до -7,3°.

Предыдущий минимум был зафиксирован в ночь на понедельник 17 марта, отметил синоптик, когда температура достигала минус 5,2°. Однако в разных районах столицы показатели отличались: в центре Москвы, на Балчуге, минимальная температура составила минус 3,5°, в Бутово минус 10,9°, а в Новой Москве минус 13,5°, что стало самым низким значением по региону. В Подмосковье холоднее всего было в Подмосковной и Мелихово — до минус 12,7°.

Как пояснил Леус, минимальные температуры в антициклональную погоду чаще всего фиксируются вблизи рассвета, поэтому окончательные данные могут обновиться после 9 часов утра. Однако пик похолодания уже пройден, отметил синоптик: днем температура будет выше нуля, а следующая ночь будет заметно теплее.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие дни в столичном регионе установится холодная погода.

Ночью 19 марта в Москве будет от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье — до минус 11, местами до минус13. Днем 18 марта прогнозируется от 0 до плюс 4 градуса, утром сохранится мороз до минус 7.

С четверга ожидается потепление: ночами от минус 3 до плюс 2 градуса, днем от плюс 5 до плюс 10, что выше нормы на 1–2 градуса.